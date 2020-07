El lado oscuro de trabajar como 'au pair': explotación, acoso sexual y ahora coronavirus

Para Madara, el problema es que entre los au pairs y los empleadores no hay un contrato formal, por lo que es difícil protestar por el aumento de horas. Madara también comenta el acoso que muchas au pairs sufren a través de grupos de Facebook. ''No te imaginas la cantidad de mensajes que recibo en los grupos de au pair por parte de hombres extraños que me piden información personal. Me pasa casi siempre que subo información para encontrar a una familia. Y sé que también le pasa a mis amigas...