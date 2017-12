El lado oscuro de Google y Facebook: Franklin Foer conversa con Moisés Naím  

La red social Facebook sabe casi todo de nosotros. Google promete responder todas nuestras preguntas. Amazon lleva todos los productos que queramos hasta la puerta de nuestras casas. Son solo ejemplos, pero las soluciones que aportan estas corporaciones tecnológica esconden una grave amenaza para la humanidad. O al menos eso argumenta Franklin Foer, uno de los más influyentes periodistas estadounidenses, exeditor de la legendaria revista The New Republic, y escritor en la revista The Atlantic.