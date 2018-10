El lado derecho del costado (carta de amor a Germán Coppini)

Ya lo sentí con otros contemporáneos tuyos como Eduardo Benavente (Autosuficiencia) o Fernando Márquez (Para ti), pero no estuvieron a la altura. Eras el único. Por ti comprendí, en toda su extensión, el significado de la palabra devocionario. Creo recordar que hasta rezaba. Me vestí de ti, me acomodé en las cremalleras de tus cazadoras de cuero, en tu pelo cardado. Me subí a tus buggies y con ellos recorrí más de tres años de mi vida. Cumplí los 16 venerando a una virgen loca cuyo mensaje me recordaba a esa Tía Tula de Miguel de Unamuno.