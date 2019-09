La labor social de la Roma con sus fichajes: los anuncia junto a carteles de niños perdidos

El delantero Nikola Kalinic jugará esta temporada cedido por el Atlético de Madrid en la AS Roma. Ambos clubes lo han anunciado, toda vez que el croata no contaba en los planes de Diego Pablo Simeone. Sin embargo, lo que más ha destacado del anuncio no han sido los detalles de la operación, sino la manera en el que el club italiano ha anunciado su incorporación. La Roma está usando este verano las noticias de fichajes para una labor social impagable: ayudar en la búsqueda de niños desaparecidos.