La prueba del ISIS

De entre todos los argumentos que he leído durante estos días en contra de Dani Mateo, ninguno más chiripitifláutico que aquél que condena al cómico porque jamás se habría atrevido a hacer lo mismo con la bandera del ISIS. No voy a menospreciar la inteligencia del lector explicando por qué dicho argumento no tiene ni pies ni cabeza, y cómo, a poco que uno rasque en él, resulta ser más un motivo para defender a Dani Mateo que para criticarlo. Pero les propongo que nos divirtamos un rato aplicando la misma lógica a otros contenidos televisivos.