La política trol

Sostiene Pablo Casado que en las listas de Susana Díaz se presentan “Iglesias, Otegui y Torra”, o sea, los cómplices de Pedro Sánchez en lo que llama “golpe de Estado”; demostrando así que, efectivamente, hizo su carrera de derecho y su máster demasiado aprisa y no fijó bien conceptos básicos como “Estado”, “derecho” y “Estado de derecho”. Sostiene Susana Díaz que hay “una epidemia supremacista” contra los andaluces y que no va a permitir que “ofendan a Andalucía, que se metan con Andalucía, porque no lo harían en otros territorios”;