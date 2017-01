Cuando creas que te has librado de la revolución de los hambrientos, nadie te librará de la revolución de los hartos. La hora ha llegado: el sistema no se ve amenazado por hordas de pobres que toman las calles, rompiendo escaparates y asaltando supermercados. La democracia no se ve en peligro por masas proletarias que exigen sus derechos, ni por grupos de trabajadores mal pagados que convocan huelgas generales indefinidas...