A la hoguera con ellos

Como era de prever, la cosa no ha mejorado y el fenómeno «me la cojo con papel de fumar» ha derivado en «no sé ni leer» o «no llego más allá de la p con la a, pa». Las posturas cuadriculadas y carentes de perspectiva han pasado de concentrarse en algunos reductos radicales de mente estrecha a extenderse al común del ciudadano en indignadas discusiones en las redes sociales, y ya no por lo que se cuenta, sino ―lo que es más preocupante― porque no son capaces de entender lo que leen.