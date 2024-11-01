·
2
21 clics
21
clics
La física nazi
Las ideas nazis no solo se filtraron en la política y en el arte... También lo hicieron en la física. Es hora de que hablemos sobre la absurda "Física Aria" y qué ocurrió con sus creadores.
|
etiquetas
:
física
,
nazis
,
física aria
#1
WcPC
*
Una de las cosas que siempre se dice cuando se habla de los nazis y es MENTIRA
Los nazis no "culparon a los judíos", eso es FALSO, culparon a las "razas débiles", entre ellas los judíos, pero los gitanos, negros, o personas con síndrome Down fueron masacradas desde mucho antes que se comenzara con los judíos.
También se renegó de sus conocimientos o de sus artes.
1
K
29
#2
MoñecoTeDrapo
*
#1
El antisemitismo y la especial responsabilidad de los judíos en todos los males que asolaban Alemania permea e inspira el libro de Hitler
Mi lucha
desde casi el nacimiento del propio partido nazi y por supuesto desde antes de que se aplicasen sus políticas.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
