La física nazi  

Las ideas nazis no solo se filtraron en la política y en el arte... También lo hicieron en la física. Es hora de que hablemos sobre la absurda "Física Aria" y qué ocurrió con sus creadores.

Una de las cosas que siempre se dice cuando se habla de los nazis y es MENTIRA
Los nazis no "culparon a los judíos", eso es FALSO, culparon a las "razas débiles", entre ellas los judíos, pero los gitanos, negros, o personas con síndrome Down fueron masacradas desde mucho antes que se comenzara con los judíos.
También se renegó de sus conocimientos o de sus artes.
#1 El antisemitismo y la especial responsabilidad de los judíos en todos los males que asolaban Alemania permea e inspira el libro de Hitler Mi lucha desde casi el nacimiento del propio partido nazi y por supuesto desde antes de que se aplicasen sus políticas.
