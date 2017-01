La era Trump no empezó el viernes. Viene anunciándose desde hace años. ¿La respuesta a la crisis bancaria? Era auténtico Trump. ¡Qué paguen los ciudadanos! Los ricos estamos para ganar dinero, no para repartirlo (...) Me admira la gente que encuentra esta nueva situación como si fuera algo insólito. En España la llevamos viviendo desde hace casi una década. Les regalo un ejemplo. El frío ha alcanzado cotas insólitas, las compañías de electricidad han subido sus tarifas hasta el 80%. ¿Y saben las propuestas de los radicales? Boicotear 20 minutos