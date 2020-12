Comemos en casa de L. Su nieto, de primero de ESO, se sienta a mi lado. Le pregunto qué está haciendo en el instituto y esta es la conversación que hemos mantenido. Les ahorro gestos, interjecciones y silencios. - Un proyecto. - ¡Qué interesante! ¿Y sobre qué trata? - De tres países. - ¿Cuáles? - Rusia. - ¿No eran tres? - A mí me ha tocado Rusia. - ¿Pero de qué has hablado? - No sé... hemos hecho un powepoint. Más de 40 páginas. - Sí, pero tú... ¿de qué has tratado? - De la comida. - ¿Y qué comidas tienen? - La ensaladilla.