Mucha gente cree que la dieta paleo es algo que no es y entonces pasa lo que pasa: que una idea se distorsiona y se prostituye para vender libros y dietas milagro. La dieta paleo es una dieta que intenta imitar la dieta que seguían nuestros antepasados paleolíticos. Por lo tanto y, en consecuencia, se intenta evitar los alimentos que no estaban disponibles por entonces, de manera que comamos de forma similar. Y ahí encontramos el primer problema. Nuestros antepasados vivían en zonas muy diversas, y no existía una dieta común que los aunara.