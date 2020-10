La derecha insumisa

Y es que la derecha española, tan arrogante y farisea, quiere ruido, división y enfrentamiento. No soportan que la izquierda gobierne este país, se creen que el poder les pertenece por derecho natural y no aceptan de buenos modos los designios de la democracia. A diferencia del mensaje del poema lorquiano, no cabe esperar el arrepentimiento en los sectores más conservadores de este país, inmersos en una irracional escalada de tensión para poner a España al borde del precipicio pese a las circunstancias tan complejas que vivimos