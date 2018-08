La clase magistral

Nadie tiene que decirte lo que eres. ¿Obrero? ¿Trabajador? ¿Qué es eso? ¿Quién lo dice y por qué? Yo les diré quién y por qué lo dice: lo dice quien se ha quedado anclado en el pasado y no sabe moverse en el presente. A esos les digo: “No, disculpe, yo soy propietario de mi negocio y uso un smartphone con el que actualizo las redes sociales de la tien… start up. No soy herrero en la Inglaterra de la Revolución Industrial”. Sea usted obrero si quiere o como quiera llamarse, pero a mí déjeme que me llame generador de oportunidades.