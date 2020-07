La cita de Kubrick

(...) La figura del médico de la primera mitad del siglo XX nunca volverá a ser tan querida. Luego hemos pasado a creer que todo tiene una cura, y a exigirla, y si no sucede, es un problema del médico o la medicina. Y eso que al final todos morimos. En ese camino estamos, pero hemos pasado a creer que quizá la medicina no cura nada, que los virus no existen, las vacunas no funcionan (en general) y que los médicos son parte de una organización criminal que pone chips malignos. Y a exigir lo que yo quiera en un papel, firmado por un médico.