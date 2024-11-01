edición general
Kyoto Group inaugura en Hungría el segundo Heatcube europeo, el mayor sistema de almacenamiento térmico industrial del mundo

El Heatcube, con una capacidad de 56 MWh, proporcionará más de 30 GWh de calor de proceso limpio al año, reemplazando el gas natural y reduciendo hasta 8.000 toneladas de emisiones de CO₂ anualmente. La planta de KALL es una de las más nuevas de procesamiento de maíz en Europa. Puede procesar hasta 530.000 toneladas de maíz por año, produciendo almidones para alimentos, papel y productos industriales, alcohol para las industrias farmacéutica y alimentaria, edulcorantes para la industria alimentaria e ingredientes para alimento animal.

