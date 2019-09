El cine está plagado de parejas cómicas que han cosechado mayor o menor éxito entre el público, desde los ya míticos Laurel y Hardy o Abbott y Costello a los más recientes Will Ferrell y John C. Reilly. Como en España no tenemos una factoría de cómicos como el Saturday Night Live, nuestro modelo de cómicos televisivos que llegan a la gran pantalla es, obviamente, diferente.