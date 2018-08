Kroger, la mayor cadena de supermercados de EE.UU., elimina uso de bolsas de plástico

La cadena de supermercados más grande de Estados Unidos , Kroger Co. , ha empezado a eliminar el uso de bolsas de plástico de un solo uso en sus tiendas. Kroger Co. comenzó a retirarlas en las tiendas QFC en Seattle (estado de Washington, noroeste) y sus alrededores, con el objetivo de no usar bolsas de plástico en esas tiendas el año próximo. Más adelante, espera extender su experiencia a toda su cadena.