Krazy Kat: un ladrillo relleno de rayos de luna

El 26 de julio de 1910 The New York Journal publicó una nueva entrega de la tira cómica The Dingbat Family. En la parte inferior de las seis viñetas, en una acción paralela a la principal, aparecían, muy discretamente, un gato y un ratón. En esa escena, el pequeño roedor atisba una piedra, se acerca a ella, la atrapa, apunta, dispara e impacta en la cabeza del gato. Un acto de violencia gratuita en el que se encuentra el origen de uno de los mejores cómics de la historia: Krazy Kat.