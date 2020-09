Kore Yamazaki, autora de The Ancient Magus Bride, lanzará un nuevo manga el próximo año

Se ha conocido a través del Twitter de Kore Yamazaki, autora del exitoso manga The Ancient Magus Bride, que publicará una nueva obra en 2021. La nueva obra de Kore Yamazaki no tiene fecha prevista, pero se espera que comience a publicarse en primavera o en verano de 2021. Kore Yamazaki actualmente trabaja en la obra The Ancient Magus Bride (Mahou Tsukai no Yome) que comenzó a publicarse en noviembre de 2013 en la revista Monthly Comic de la editorial Mag Garden, recopilando hasta la fecha 14 volúmenes en el mercado japonés.