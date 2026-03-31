Koldo acude al Tribunal Constitucional para tratar 'in extremis' de frenar el juicio previsto en siete días por el 'pelotazo' de las mascarillas

La defensa de Koldo García, el asesor del ministro José Luis Ábalos en Transportes, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para tratar de frenar el juicio que arrancará el próximo 7 de abril contra ambos y el comisionista Víctor de Aldama por los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. El propio Tribunal Supremo dio vía libre a su defensa para la presentación de este último intento de evitar sentarse en el banquillo al rechazar las nulidades que tanto Koldo como su exjefe presentaron contra el auto que resolvía