“En estos años se han dado casos de niños que comían palabras con faltas de ortografía y luego se encontraban muy mal”, denuncian desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Knorr no descarta añadir un colorante fluorescente para subrayar las frases importantes que se formen en sus sopas. “La gente no siempre dispone de tiempo a la hora de comer y no queremos que lo pierdan comiéndose frases intrascendentes, de relleno”, avisan.