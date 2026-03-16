Un kit forense en el país de los 132.000 desaparecidos

La convocatoria municipal de un taller para documentar rasgos biológicos que faciliten la búsqueda de una persona indigna en México. Un mechón de cabello, 10 uñas cortadas, una foto del rostro tomada cada seis meses, una prenda de ropa usada todo el día, fotografías de los dientes... Estos son algunos de los elementos que componen el llamado kit forense, una herramienta para documentar los rasgos biológicos personales. Se meten en una bolsa y se cierra con la esperanza de que nunca tenga que ser utilizado.