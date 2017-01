Kisenosato se convierte en el primer yokozuna nacido en Japón en casi dos décadas [EN]

Kisenosato fue informado por mensajeros de la Asociación Japonesa de Sumo en un hotel de Tokio de que había sido aprobado unánimamente como el 72º yokozuna por el organismo rector de este deporte en el encuentro de su comité ejecutivo el miércoles. "Me gustaría aceptarlo respetuosamente. Me entregaré a no deshonrar el nombre de yokozuna", dijo Kisenosato. (...) Kisenosato es el único japonés de los cuatro actuales yokozuna (Hakuho, Harumafuji y Kakuryu son mongoles), un nombramiento que conlleva enormes expectativas.