Kirk Douglas abusó de Natalie Wood cuando la actriz tenía 16 años

Tras la publicación de las memorias Little Sister: My Investigation Into the Mysterious Death of Natalie Wood, escritas por Lana Wood, la hermana de la actriz Natalie Wood un nuevo caso sale a la luz: la actriz estadounidense fue agredida sexualmente por Kirk Douglas cuando era solo una adolescente. Este rumor ya era conocido, pero nunca se había puesto nombre y apellidos al famoso actor que le doblaba la edad y que abuso de ella.