"El portero me lo gritó cuando paró el penalti y pensé, 'ojalá te pueda hacer otro gol. Y se lo hice'. No tengo idea de lo que le grité, le dije lo mismo que me dijo él, pero no sé qué significa", confesó después Haaland. Sin quererlo, había invocado una superstición de uno de los entrenadores más peculiares y carismáticos de la historia del fútbol: Carlos Salvador Bilardo.