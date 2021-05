King Kong en Celtiberia Show

Viendo a González y con la película todavía en la memoria, me di cuenta que el ex presidente del Gobierno también es un temible gigante de la política de este país, tan gigante como King Kong y con su misma agresividad, la misma fiereza, la misma mala hostia que el Gran Gorila. Pero al contrario que el feroz monstruo con el corazón tierno que se derrite, y quién no, como la mantequilla cuando a ve a la bella Naomi Watts, nuestro gran “Kong-zález” no se muestra jamás tierno, ni mínimamente sensible, ni comprensivo en modo alguno con el gobierno