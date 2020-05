Kilian Jornet recrea desde casa los retos que culminó en los últimos años

De Kilian Jornet se conocen sus hazañas en carreras de montaña y cimas. Pero en tiempos de confinamiento por el Covid-19 también ha dado muestras de su creatividad. No en vano, ha hecho un vídeo en el que recrea de forma casera los retos que culminó en los últimos años con el proyecto ‘Summits of My Life’ (‘Cimas de mi vida’). El vídeo, que el deportista catalán ha colgado en sus redes sociales y que filmó desde su casa de Noruega, parodia el ascenso a algunas de los retos más conocidos, todos ellos recogidos en los .... seguir leyendo