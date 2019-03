Kierkegaard explica la psicología de los "haters" y de los "trolls" en 1847  

Partimos de aquí para citar una breve reflexión de 'The Diary of Søren Kierkeegard' en donde el filósofo danés analiza (probablemente de manera espontánea) algunas conductas inherentes al ser humano que para su tiempo no tenían una denominación exacta como la tienen hoy en día: la intimidación o bullying y en general las críticas espesas, rebeldes y fuertemente mesiánicas que esparcen los coloquialmente llamados haters o trollers de nuestros tiempos.