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Kian, el alumno de 14 años vetado por EE UU por"seguridad nacional " , participe en el proyecto de la ONU

Kian, el alumno de 14 años vetado por EE UU por"seguridad nacional " , participe en el proyecto de la ONU

Los ministerios de Juventud e Infancia y Exteriores han intervenido para que Estados Unidos reconsiderara su posición con Kian, el alumno iraní de 14 años a quien ha vetado la entrada por “protección de terroristas extranjeros”. El menor iba a viajar a la sede de la ONU en Nueva York para representar a la Comunidad de Madrid en la fase final de Global Classroom, el programa educativo donde los alumnos simulan sesiones de las Naciones Unidas. La Consejería de Educación de Madrid, no aceptó preguntas sobre el caso ni gestiones realizadas...

| etiquetas: global classroom , kian , veto , eeuu , onu , seguridad nacional
18 4 0 K 192 cultura
7 comentarios
18 4 0 K 192 cultura
#1 Sacapuntas
Así que los EEUU siguen el camino del sionismo más asqueroso junto con la Comunidad de Madrid. Que dios los confunda.
5 K 93
cocolisto #2 cocolisto *
Relacionada para quien no esté al tanto del caso. Una forma de frustrar a chavales por las neuras de psicópatas acosados yanquis.Lo de la Comunidad de Madrid es propio de inútiles.

elpais.com/espana/madrid/2026-04-08/ee-uu-veta-la-entrada-a-un-alumno-
4 K 66
security_incident #7 security_incident
Yo le hago un pasaporte Español y lo nombro cónsul de la embajada de España en Estados Unidos . O, mejor todavía, lo nombro embajador de España en la ONU para esa semana.
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#3 Grahml
Tiene cierto aire a Adil Hoxha  media
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cocolisto #4 cocolisto
#3 Una nota de humor siempre es bien recibida. Intento encontrarlo en tu reseña y sólo veo banalidad.
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#5 IsraelEstadoGenocida
Si se deniega el visado a los iraníes por defecto, ¿van a denegar el visado a los jugadores de futbol de la selección de Irán en el Mundial?
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
No sorprende, ya durante la 2GM metieron a todos con descendencia japonesa en campos de concentración. Han cambiado poco. Eso s,í tras la guerra adoptaron un mogollón de nazis y los hicieron suyos, que cosas.
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menéame