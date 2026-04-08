Kian, el alumno de 14 años vetado por EE UU por"seguridad nacional " , participe en el proyecto de la ONU

Los ministerios de Juventud e Infancia y Exteriores han intervenido para que Estados Unidos reconsiderara su posición con Kian, el alumno iraní de 14 años a quien ha vetado la entrada por “protección de terroristas extranjeros”. El menor iba a viajar a la sede de la ONU en Nueva York para representar a la Comunidad de Madrid en la fase final de Global Classroom, el programa educativo donde los alumnos simulan sesiones de las Naciones Unidas. La Consejería de Educación de Madrid, no aceptó preguntas sobre el caso ni gestiones realizadas...