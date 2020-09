Khevsur, un anacronismo viviente

De vez en cuando te encuentras, de una forma no muy clara, con culturas fascinantes de las que ignorabas totalmente su existencia. Aunque ya de por sí, en el mundo globalizado en el que vivimos, es raro encontrar pueblos con tradiciones y culturas claramente diferenciadas, los Khevsuretis (aunque no estoy muy seguro de que ese sea el nombre oficial) son los que más me han gustado. Para ser sinceros, los Khevsuretis me han enamorado. La civilización Khevsur está situada en la república de Georgia (la Georgia del Cáucaso, en la frontera entre…