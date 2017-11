Kevin Spacey: Old Vic Theatre enumera 20 acusaciones del personal contra él (ENG)

El anuncio de Old Vic sigue a acusaciones recientes de acoso sexual y conducta predatoria contra el doble ganador del Oscar. Spacey no les ha respondido. La investigación del teatro halló que "su estrellato y estatus en The Old Vic pudo haber evitado que las personas, y en particular el personal subalterno o los jóvenes actores, pidieran ayuda. Tres personas le dijeron al Old Vic que se lo habían comunicado a la policía. Todos menos dos de los testimonios son anteriores a 2009 y se supone que todos ellos tuvieron lugar entre 1995 y 2013.