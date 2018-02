Kevin Smith sufre un "enorme" ataque al corazón

El cineasta aseguraba en la red social que casi muere debido a un ataque severo al corazón. La estrella de 47 años se hacía eco de su situación desde una camilla del hospital. "Después del primer show de esta tarde, sufrí un ataque al corazón. El doctor que me salvó la vida me dijo que tuve una obstrucción del 100% de la arteria descendente anterior izquierda. Si no hubiera cancelado el show para ir al hospital, habría muerto esta noche. Pero por ahora, ¡sigo en la Tierra!", decía así Smith.