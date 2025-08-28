Kennedy cesa a la directora de prevención de enfermedades, que lo acusa de "politizar la salud pública"

La Casa Blanca despidió anoche a la nueva directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Susan Monarez, menos de un mes después de haber sido nombrada por Donald Trump. Su despido, que ella considera ilegal, llega después de una campaña por parte del secretario de Salud, Robert Kennedy Jr. y de la dimisión de otros cuatro altos cargos por los recientes cambios en su agenda política antivacunas. Se trata del último giro en la política sanitaria de EE.UU., cada vez más alineada con las posiciones antivacunas de Kennedy.