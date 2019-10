Los Kelpies fueron malignos caballos acuáticos con una fuerza 10 veces superior a los caballos normales, y que según se dice, su atractivo aspecto de caballo atraía hacia al agua a las personas en donde las atacaban y ahogaban. Vivían en prácticamente todos los lagos y ríos de Escocia, y, quizás por eso, se encuentren en el parque The Helix, junto al canal de Forth and Clyde.