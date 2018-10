Las Kellys: una compleja realidad laboral a la que no podemos dar la espalda

¿Se imaginan cobrar 1,5 euros por limpiar una habitación? ¿Aceptarían incrementar su jornada laboral por encima de los límites acordados en el contrato para no perder su puesto de trabajo? ¿Y si les digo que ese aumento de horas no estaría ligado a un incremento salarial? Con las empresas multiservicio las limpiadoras de hotel están viendo reducidos sus derechos a pasos agigantados. Jornadas laborales de ocho horas o más cuando los contratos son de cuatro o seis horas, salarios que en ocasiones no superan los 600 eurose impago de las horas extr