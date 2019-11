Kéfir para las arrugas

El kéfir, además de ser un probiótico ideal para mantener nuestro cuerpo funcionando de manera más óptima, tiene infinidad de propiedades que se están estudiando, recientemente se a informado de una mascarilla para la cara que no solo previene las tan odiadas arrugas, sino que también las llega a combatir. No es un producto milagroso, pero por su gran efecto hidratante y rejuvenecedor, nos aporta un plus para pelear con los años