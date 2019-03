Kawanabe Kyōsai (1837-1889), pintor de la locura [ENG]  

Me encantaría contarles sobre las sutilezas irónicas incluidas aquí para burlarse de la parte más alta de la sociedad japonesa, el uso exclusivo de las herramientas para crear imágenes que recuerdan la transitoriedad de la vida, el significado oculto de la obra que se adentra en el existencialismo y las maravillas y diversiones del mundo flotante. No. Es una batalla de pedos, eso es todo. Sin embargo, este no es un tema único de ninguna manera pues las batallas de pedos son un tema recurrente en el arte japonés de su tiempo.