JXCat pide a los catalanes autóctonos que no hablen en castellano

La alcaldesa de Vic y diputada de JxCat, Anna Erra, ha instado este martes a los "catalanes autóctonos" a que no hablen en castellano a personas que "por su acento o aspecto no parecen catalanas". La representante del partido de Carles Puigdemont ha realizado esta petición desde el Parlament para defender la campaña No me cambies la lengua.