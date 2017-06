El juzgado de Madrid para las cláusulas suelo no ha empezado a trabajar diez días después de su apertura

El número de demandas que ya acumula el Juzgado de cláusulas suelo de Madrid, que oficialmente entró en funcionamiento el pasado 1 de junio, asciende a unas 600, según ha denunciado CSIF, sindicato mayoritario en el sector Justicia. Además, más de diez días después de su apertura, este juzgado aún no ha comenzado a trabajar, como lo prueba el hecho de que la magistrada designada todavía no ha ocupado su puesto de trabajo y los dos letrados (antiguos secretarios judiciales) aún no han sido nombrados por el Ministerio de Justicia.