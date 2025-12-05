Las juventudes de Sortu derriban el último toro de Osborne que quedaba en Euskadi

Ernai, la organización juvenil de Sortu, ha derribado esta pasada noche el último toro de Osborne que quedaba en el País Vasco, en concreto en la localidad alavesa de Rivabellosa. La agrupación independentista ha justificado en las redes sociales que se trata de un símbolo “españolista”. Las juventudes de Sortu, el principal partido de la coalición EH Bildu, han publicado en X imágenes y un vídeo en el que se ve a varias personas cortando los soportes metálicos de la figura y se aprecia también cómo con unas cuerdas lo tiran al suelo.