La justicia tumba el plan de Colau que pone coto a los hoteles en Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha propinado el revés más contundente al plan de la alcaldesa Ada Colau que pone coto a los hoteles en Barcelona. Por primera vez, la justicia ha tumbado en su integridad la norma porque no incluye una evaluación económica y financiera en condiciones. La sentencia no es firme, por lo que el Plan Especial de Alojamientos Turísticos (Peuat) sigue en vigor. Mientras los hoteleros celebran su triunfo en los juzgados, el Ayuntamiento baraja sus opciones pero por ahora no se pronuncia.