Justicia restaurativa: más allá del perdón

La película Maixabel ha puesto en el primer plano el valor y el significado de los ‘encuentros restaurativos’ entre los victimarios y sus víctimas. Con todo, es importante dejar claro que cada experiencia es única e irrepetible. “A la víctima no hay que exigirle nada. A la víctima hay que ofrecerle. A partir de ahí, cada víctima hace lo que considera oportuno. Hay quien les pide que den pasos. Las víctimas no tienen que dar ningún paso que no quieran dar”, asevera Benito Agirre, director de la cárcel de Zaballa.