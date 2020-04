La justicia pide que se reevalúe a una escolar que no pasó de curso porque no pudo ir a clase

La Consellería de Educación tendrá que reevaluar a una escolar que no pasó de curso porque durante meses no pudo asistir al colegio, y darle la oportunidad de demostrar que tiene los conocimientos para subir de nivel. Así lo ha dictaminado una sentencia del juzgado contencioso administrativo 1 de Ourense, en el que admite el recurso del padre de la escolar, de 9 años, a la resolución de la consellería que no permitió a su hija pasar de segundo a tercero de primaria.