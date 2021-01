La justicia pasa de largo de las residencias de ancianos

La fiscalía ha llegado a tramitar 113 causas penales en España por el trato dispensado en la crisis de la covid, menos del 1% de las 24.000 muertes en centros asistidos. La mayoría se han archivado. El 28 de abril Ana María Garrido escribió a La Vanguardia explicando cómo había fallecido su tío en la residencia donde estaba ingresado. “Había dado positivo, pero nos decían que estaba bien hasta que un día dejó de comer. No tenía ni fuerza para hablar. Me dijeron que estaba un poco deprimido por la situación. Un día me llamó la doctora y me dijo