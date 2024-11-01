edición general
La Justicia ordena derribar el muro que construyó Feijóo en su antiguo chalet de Moaña

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra ha emitido una sentencia que da la razón al Ayuntamiento de Moaña en un litigio con el actual propietario del chalet que en 2017 construyó Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta de Galicia.

imagosg #1 imagosg
Feijoo y su mujer tienen :
En A Coruña un piso de 256m2, un edificio de 4 apartamentos, un chalet de 400m2 en Oleiros, una finca con vivienda en O Cairo, un piso en Madrid y otro en Vigo.El matrimonio Feijoo - Cardenas suma 11 propiedades.

Pero todo el país sabe que el grave delito que cometió Iglesias y Montero y que hundió Podemos , fue comprarse una casa para vivir con un crédito bancario .
#2 Tensk
#1 La última vez que la vi, la noticia en versión elplural estaba ya en portada, aunque, que se sepa, todo se hizo legalmente y es el actual dueño el que tiene que derribar el muro, pues para su construcción se alegaron motivos de seguridad por ser, entonces, presidente de la Xunta ye l concello (del BNG) aceptó con ciertas condiciones, incluyendo los motivos para su final demolición.

Que yo entiendo que aquí se le tenga ganas a Feijoo, pero aquí no cuela y la tienes dupe.
Arkhan #4 Arkhan
#1 Porque son radicales de izquierda y como todo el mundo sabe la izquierda de bien vive debajo de un puente, se viste con sacos que recoge de la basura y trabaja gratis.

Que la derecha consiga sus propiedades y fortuna con trapicheos es correcto.
