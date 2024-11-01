La Justicia ordena derribar el muro que construyó Feijóo en su antiguo chalet de Moaña

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra ha emitido una sentencia que da la razón al Ayuntamiento de Moaña en un litigio con el actual propietario del chalet que en 2017 construyó Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta de Galicia.
En A Coruña un piso de 256m2, un edificio de 4 apartamentos, un chalet de 400m2 en Oleiros, una finca con vivienda en O Cairo, un piso en Madrid y otro en Vigo.El matrimonio Feijoo - Cardenas suma 11 propiedades.
Pero todo el país sabe que el grave delito que cometió Iglesias y Montero y que hundió Podemos , fue comprarse una casa para vivir con un crédito bancario .
Que yo entiendo que aquí se le tenga ganas a Feijoo, pero aquí no cuela y la tienes dupe.
Que la derecha consiga sus propiedades y fortuna con trapicheos es correcto.