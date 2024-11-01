La justicia francesa otorga la libertad a Sarkozy veinte días después de ingresar en prisión

El expresidente ha salido de la cárcel a las dos y media de la tarde en un coche escoltado por la policía. Esta vez no tuvo comité de bienvenida cuando llegó a su casa, en el distrito 16º de París, más allá de la prensa y algunos curiosos. A la espera del proceso de apelación, que se celebrará en marzo del próximo año, la justicia le ha prohibido que salga del país y que tenga contacto con personas que han tenido relación con el caso. Tampoco podrá contactar al ministro de Justicia, Gérald Darmanin, amigo personal de Sarkozy.