edición general
6 meneos
5 clics
La justicia francesa otorga la libertad a Sarkozy veinte días después de ingresar en prisión

La justicia francesa otorga la libertad a Sarkozy veinte días después de ingresar en prisión

El expresidente ha salido de la cárcel a las dos y media de la tarde en un coche escoltado por la policía. Esta vez no tuvo comité de bienvenida cuando llegó a su casa, en el distrito 16º de París, más allá de la prensa y algunos curiosos. A la espera del proceso de apelación, que se celebrará en marzo del próximo año, la justicia le ha prohibido que salga del país y que tenga contacto con personas que han tenido relación con el caso. Tampoco podrá contactar al ministro de Justicia, Gérald Darmanin, amigo personal de Sarkozy.

| etiquetas: sarkozy , justicia , la justicia es igual para todos
5 1 2 K 19 politica
5 comentarios
5 1 2 K 19 politica
Herumel #4 Herumel
Le caen 25 años , pero no llega a estar ni 20 días , esto es un meme, no me jodas.
0 K 11
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Al menos probó trullo
0 K 10
Lutin #3 Lutin
Igualdad ante la ley
0 K 8
The_real_deal #5 The_real_deal
Libertad Igualdad fraternidad

Pero unos más iguales que otros
0 K 8

menéame