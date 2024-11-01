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La justicia europea respalda que las plataformas digitales paguen a los medios por usar sus contenidos
El TJUE sentencia que deben ser los Estados miembros los que decidan si plataformas como Facebook, Google o Instagram deben pagar a los medios de comunicación por usar sus contenidos
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#1
mikhailkalinin
Derecho de cita. Sin eso no puede haber un diálogo normal.
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#2
Andreham
¿Y los medios pagan a la gente que sube videos y tweets o los toman y luego si les preguntan ya si eso lo acreditan o retiran?
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#3
endy
*
Los medios de desinformación subvencionados en busca de otras fuentes de financiación que no sean informar de forma honesta y objetiva. Es mejor vivir de otras cosas.
Se repite el caso de Google news más de 10 años después.
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