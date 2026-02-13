edición general
La Justicia avala el despido disciplinario por irse del trabajo a la hora que corresponde

No se puede salir a la hora exacta. El tribunal considera probado que, para abandonar las instalaciones con tal exactitud, el empleado debía interrumpir sus tareas productivas con antelación.

3 comentarios
#1 ernovation
El criterio no es correcto. Las actividades productivas incluyen todo lo necesario para poder salir a la hora.
antesdarle #2 antesdarle
#1 pues ya sabe, a recurrir.
#3 bizcobollo
#1 por ejemplo alguien que trabajara e un laboratorio de investigación y tiene que hacer un proceso de descontaminación de una hora antes de irse. Eso es trabajo.
