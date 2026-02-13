·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10057
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
4083
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
4415
clics
El Atolón de Johnston y la guerra contra las hormigas locas que escupen ácido
3765
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
5018
clics
China no parece real: robots e ingeniería futurista
más votadas
372
El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]
517
Congresista colombiana fundadora de "Latinas por Trump" denuncia la detención de su hijo por el ICE "en condiciones inhumanas"
374
La Universidad de Princeton cancela la conferencia de Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza
369
Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos
430
El ministro de Asuntos Exteriores francés se enfrenta a una denuncia penal por tergiversar las declaraciones de Francesca Albanese (inglés)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
60
clics
La Justicia avala el despido disciplinario por irse del trabajo a la hora que corresponde
No se puede salir a la hora exacta. El tribunal considera probado que, para abandonar las instalaciones con tal exactitud, el empleado debía interrumpir sus tareas productivas con antelación.
|
etiquetas
:
despido
,
hora
,
actualidad
1
0
2
K
-15
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
2
K
-15
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ernovation
El criterio no es correcto. Las actividades productivas incluyen todo lo necesario para poder salir a la hora.
0
K
7
#2
antesdarle
#1
pues ya sabe, a recurrir.
0
K
10
#3
bizcobollo
#1
por ejemplo alguien que trabajara e un laboratorio de investigación y tiene que hacer un proceso de descontaminación de una hora antes de irse. Eso es trabajo.
2
K
25
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente