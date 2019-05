La Justicia aboca a sentencia la nueva Plaza del Grano e insta a Ayuntamiento y Junta a que expliquen su legalidad

El TSJ de Madrid impulsa la demanda contra el Estado interpuesta en 2017 por no proteger este patrimonio cultural, como pasó en su día con el barrio de El Cabanyal en Valencia, y da un plazo de cinco días al Consistorio y la Comunidad autónoma por si quieren personarse. Da traslado de esta decisión al abogado del Estado, ya que la administración demandada es el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, según los demandantes por no vigilar que las obras de la Plaza del Grano no hayan causado daños irreparables en espacio público...